Çanakkale'de feribot seferlerine 'sis' engeli

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sis nedeniyle boğaz hattındaki tüm feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki iptal edilen feribot seferlerinin sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden başlayacağını belirtti.

Öte yandan, şehir içinde de etkisini arttıran sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşanmaması için özellikle ana arterler üzerinde görevli polis ekipleri tarafından önlem alındı.

Transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemileri telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı.

Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.

Bazı seferler de kontrollü şekilde ulaşım sağlanmaya başlandı

Dün akşam başlayan ve etkisini artıran sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında kontrollü şekilde ulaşım sağlanmaya başlandı.

Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hattında ise seferler aynı nedenle yapılamıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, boğaz hattındaki seferlerin kontrollü olarak yapılmaya başlandığını bildirdi. Yetkililer, geçici olarak durdurulan seferlerin ise sisin etkisini kaybetmesinin ardından başlayacağını açıkladı.

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle de bazı iskelelerde araç kuyrukları oluştu.