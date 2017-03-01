  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Çanakkale'de feribot seferleri tekrar başladı

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı.

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Çanakkalede feribot seferleri tekrar başladı

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hattında ulaşım normale döndü.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, sis nedeniyle iptal edilen seferlerin yapılmaya başlandığını, şu an için bir aksamanın söz konusu olmadığını bildirdi. AA

Etiketler: çanakkale, feribot
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