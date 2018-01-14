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Çanakkale'de deprem

Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çanakkalede deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: deprem, çanakkale
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