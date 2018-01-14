Çanakkale'de deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...