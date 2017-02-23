Çanakkale'de deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 04.55'te merkez üssü Ayvacık olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı saat kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. AA