  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Çanakkale'de deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çanakkalede deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 04.55'te merkez üssü Ayvacık olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı saat kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. AA

Etiketler: çanakkale'de deprem, ayvacık
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