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Buradasınız : » » Çanakkale'de büfeye silahlı saldırı

Çanakkale'de büfeye silahlı saldırı

Çanakkale'de bir büfede yemek yerken üzerlerine ateş açılan 6 kişiden 2'sinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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Çanakkalede büfeye silahlı saldırı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Ekipler, silahlı saldırının yaşandığı saatlerde, bölgede içinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli bir araç tespit etti. Polis ekipleri, şüpheli araçtaki M.K. ve akrabası Y.K'yı yakaladı.

M.K'nın, emniyetteki ifadesinde, bir süre önce alışveriş yapmak için geldiği büfede tartışma yaşadığını, bu nedenle yeniden geldiğini ve kalabalığı görünce korkup silahını rastgele ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Diğer zanlı Y.K'nın ise olay anında araçta beklediği belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi Oğuz Sokağı'ndaki bir büfenin sahibi Sezgin Bozkurt (25), arkadaşlarıyla dün dükkanın arka bölümünde mangal yaparken üzerlerine silahla ateş açılmıştı. Adem Sema (26) ile Mehmet Kaan Onat (22) olay yerinde hayatını kaybetmiş, büfe sahibi Bozkurt ve 3 kişi yara almadan kurtulmuştu.

Etiketler: çanakkale, silahlı saldırı
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