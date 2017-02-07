Çanakkale'de bir deprem daha

AFAD Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 5.24'te, Ayvacık ilçesi açıklarında, 5 virgül 2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Dün de merkez üssü Ayvacık olan 5 virgül 3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 5 kişi hafif yaralanmıştı.

Bazı evlerde hasar oluştu

12 köyün etkilendiği depremlerde, 300'e yakın ev ve bir cami hasar görmüştü.Çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedilmişti.

Depremlerin en çok hasar verdiği Yukarıköy'de Kızılay ve AFAD tarafından çadırkent, çadır hastanesi ve aşevi kuruldu. Ayvacık ve köylerinde, eğitime bugün ara verildi.

TRT Haber