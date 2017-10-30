Çanakkale'de 86 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelibolu ve Ayvacık ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi.

Gelibolu'daki operasyonda, jandarmanın yol kontrolü çalışmasını fark edip bulundukları araçtan inen yabancı uyruklular kaçtı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 41 yabancı uyruklu yakalandı. Yurt dışına kaçışı organize ettikleri öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.

Ayvacık'ın Babakale ve Akliman mevkilerinde de 45 kişi ile 3 organizatör yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan Afganistan, Irak, Suriye, Pakistan ve Eritre uyruklu 86 kişi işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen 5 araca da el konuldu.

Kaynak: AA