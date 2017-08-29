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Çanakkale'de 80 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 80 yabancı uyruklu yakalandı.

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Çanakkalede 80 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 80 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişleri önlemek için denetimlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Badem Altı mevkisine 2 operasyon düzenledi.

"SAGET-35" ve "TCSG-8" bot komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Suriye, Kongo, Afganistan uyruklu 80 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Etiketler: çanakkae, kaçak göçmen
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