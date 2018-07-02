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Çanakkale'de 78 göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık’tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 78 Afganistanlı, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Çanakkalede 78 göçmen yakalandı

Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik unsurları, Yeşil Liman mevkisinden lastik bir botun denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-6" Bot Komutanlığı'nın bölgeye düzenlediği operasyonda 39, aynı saatlerde bölgedeki ikinci operasyonda 17, "KB-4306" Bot Komutanlığı'nın üçüncü operasyonunda da 22 Afganistan uyruklu yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen 78 Afganistanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: göçmen, çanakkale, ayvacık, Afganistan
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