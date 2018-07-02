Çanakkale'de 78 göçmen yakalandı

Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik unsurları, Yeşil Liman mevkisinden lastik bir botun denize açıldığını tespit etti.
"TCSG-6" Bot Komutanlığı'nın bölgeye düzenlediği operasyonda 39, aynı saatlerde bölgedeki ikinci operasyonda 17, "KB-4306" Bot Komutanlığı'nın üçüncü operasyonunda da 22 Afganistan uyruklu yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen 78 Afganistanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak: AA