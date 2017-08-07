Çanakkale'de 54 yabancı uyruklu yakalandı

Bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu ve Dut Burnu açıklarında iki grubu tespit etti.

"TCSG-6" ve "TCSG-32" botlarınca düzenlenen operasyonda, fiber tekneyle Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan, Kongo, Kamerun, Gine ve Suriye uyruklu 54 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.