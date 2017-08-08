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Buradasınız : » » Çanakkale'de 51 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'de 51 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 51 kişi yakalandı.

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Çanakkalede 51 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-8" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo ve Eritre uyruklu 51 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Etiketler: çanakkale, Yunanistan
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