Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye uyruklu 51 kişi ile bu kişileri yurt dışına götürmeye çalışan Ukrayna uyruklu 3 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Suriye uyruklu 51 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerin kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla Ukrayna uyruklu İ.B, M.M. ve O.B. ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, 51 kişinin yurt dışına kaçışlarında kullanacakları belirlenen Ukrayna bayraklı 12 metrelik yata ise el koydu.

Şüphelilerin yatla Ukrayna'dan Türkiye'ye geldikleri, kaçak göçmenlerle Midilli Adası'na götürme karşılığında biner dolara anlaştıkları öğrenildi.

Kaçak göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.