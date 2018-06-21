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Çanakkale'de 47 göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta, yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 47 kişi yakalandı.

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Çanakkalede 47 göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Müsellim Boğazı'nda devriye gezen sahil güvenlik güçleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan, Eritre, Suriye ve Nepal uyruklu 47 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen göçmenlere, giyecek ve yiyecek verildi.

Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yasa dışı geçiş, göçmen, çanakkale
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