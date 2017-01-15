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Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çanakkalede 4,6 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 01.38'de kaydedildi.

Sarsıntının 5,17 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Etiketler: deprem, çanakkale deprem, AFAD
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