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Çanakkale'de 44 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 yabancı uyruklu yakalandı.

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Çanakkalede 44 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 yabancı uyruklu yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyünün Çamlık mevkisindeki Sokakağzı koyu sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Gana, Kongo, Eritre ve Jamaika uyruklu 44 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.  AA

Etiketler: çanakkale, Yunanistan, midilli adası
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