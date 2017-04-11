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Çanakkale'de 41 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 41 göçmen yakalandı.

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Çanakkalede 41 göçmen yakalandı

Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, Sivrice mevkisi açıklarında bir bot tespit etti.

"TCSG-28" bot komutanlığınca bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo, Gine, Irak ve Mali uyruklu 41 kişi yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımına getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Kongo uyruklu hamile Colon Muyi, buradan ambulansla alınıp Edremit Devlet Hastanesine götürüldü. AA

Etiketler: çanakkale, ayvacık, göçmen
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