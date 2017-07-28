  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen, bulundukları teknenin kayalıklara çarpması sonucu yakalandı.

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Çanakkalede 39 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, 39 Suriye uyruklu, "Doğanay" ve "Voyager" isimli 2 yelkenli tekne ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere yola çıktı.

Bu kişilerden bir bölümünün bulunduğu "Doğanay" isimli tekne, Bozcaada ilçesinin Akvaryum Koyu mevkisinde pervanesine halat dolanması sonucu kayalıklara çarpıp su almaya başladı. Bunun üzerine teknede bulunanlar adaya çıktı.

Teknenin battığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizden karaya çıkan Suriye uyruklu 39 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışını organize ettikleri belirlenen 5'i Ukraynalı, 2'si Türk 7 kişi de gözaltına alındı.

"Voyager" isimli tekne ise sahil güvenlik unsurlarınca yedeklenip Bozcaada Yat Limanı'na getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler: çanakkale
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