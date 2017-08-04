  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Çanakkale'de 37 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 yabancı uyruklu yakalandı.

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Çanakkalede 37 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 yabancı uyruklu yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemek için bölgede devriye görevinde bulunan sahil güvenlik ekipleri, bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

Bunun üzerine "TCSG-6" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 37 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Etiketler: Yunanistan, midilli adası, çanakkale, Ayvacık ilçesi
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