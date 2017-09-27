Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kayalar İskelesi mevkisinde bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"KB-4305" Bot Komutanlığınca 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan yakalandı.

Buradan "TCSG-6" botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere, giyecek ve yiyecek verildi.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.