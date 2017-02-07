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Çanakkale'de 319 artçı sarsıntı kaydedildi

Ayvacık ilçesinde dün meydana gelen 5,3'lük depremlerin ardından biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 319 artçı sarsıntı kaydedildi.

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Çanakkalede 319 artçı sarsıntı kaydedildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah ve akşam meydana gelen 5,3'lük iki depremin ardından biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 319 artçı sarsıntı oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesindeki ilk deprem sabah 06.51'de 5,3 büyüklüğünde kaydedildi. Ardından 1,2 ile 4,4 arasında artçı sarsıntılar yaşanırken, bölgede dün saat 13.58'de 5,3'lük bir deprem daha oldu.

Ard arda çok sayıdaki artçı sarsıntının çevre illerde de etkisi hissedildi. Vatandaşların büyük bölümü geceyi sokakta geçirdi, evi hasar görenler için bölgede çadır kentler oluşturuldu. Ayvacık ilçesi bugün de saat 05.24'te 5,2 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Dün sabahki 5,3'lük depremin ardından bölgede çeşitli büyüklüklerde 319 sarsıntı kaydedildi.

Etiketler: Çanakkale depremi, artçı sarsıntı, ayvacık
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