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Çanakkale'de 23 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 23 yabancı uyruklu yakalandı.

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Çanakkalede 23 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 23 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sivrice mevkisi açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik unsurları, yabancı uyrukluları taşıyan fiber bot tespit etti.

Motorunun arızalandığı belirlenen botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Suriye uyruklu bulunduğu belirlendi.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen Suriyeliler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Etiketler: yabancı uyruklu, çanakkale
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