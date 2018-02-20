Çanakkale'de 13'ü muvazzaf asker 14 kişi gözaltına alındı

İl Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin ildeki jandarma yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde şüpheliler biri sivil, 17'si jandarma personeli toplam 18 kişinin adresine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, adreslerinde bulunan 13'ü muvazzaf jandarma 14 kişi gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: AA