Çanakkale'de 102. yıl yoğunluğu

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşlarının 102'nci yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenler öncesi, Türkiye'nin farklı kentlerinden ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Yerli ziyaretçiler, özellikle Şehitler Abidesi ve 57'nci Alay Şehitliği'ne ilgi gösteriyor.

Çanakkale Savaşlarının kaderini değiştiren, kahraman Seyit Onbaşının tek başına kaldırarak namluya yerleştirip, İngiliz zırhlısı Ocean'a büyük hasar veren top mermisini ateşlediği Mecidiye Tabyası ile diğer şehitliklerde de yoğunluk yaşanıyor.

Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden Adem Yıldırım, Çanakkale'nin her yerinin ayrı bir tarih olduğunu söyledi.

"Şanlı tarihimizi her zaman gururla anıyoruz. Hocalarımızdan öğrendiğimiz kadar buraları biliyorduk." diyen Yıldırım, dünya tarihinde çok ayrı bir yeri olan Çanakkale Savaşlarının gerçekleştiği yerde bulunmanın ayrı bir duygu olduğunu vurguladı.

Adem Yıldırım, bölgeyi gezerken duygusal dakikalar yaşadıklarını dile getirerek, "Buralara gelmek çok güzel. Çok anlamlı bizim için. Her Türk'ün ziyaret etmesi gereken yerlerden bir tanesi." dedi.

Şahin Çetin de bölgeyi gezerken kendilerini tarihte yolculuk yapar gibi hissettiklerini aktardı.

Şahindere Şehitliği girişinde hediyelik eşya satışı yapan Ayşe Önal, satışlarının törenler nedeniyle oldukça iyi olduğunu söyledi.

Normal zamanlarda pek iş yapamadıklarını belirten Önal, "Ziyaretçiler geldikçe satışlar artıyor, çorba kaynıyor. Anahtarlık, kolye her şey satılıyor. Çanakkale'ye ait özel ürünlerimiz var, onlar satılıyor. Örme bebeklerimiz var bunlara ilgi fazla." diye konuştu.

"Vatanımız kolay kazanılmadı"

Conkbayırı ve 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Yurdun dört bir yanından tur otobüsleri ve özel araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar, şehitlikte dua etti.

Sakarya'dan gelen Sevil Sarıhan da daha önce de Çanakkale'de bulunduğunu belirterek, "Her geldiğimde aynı duyguyu yaşıyorum. Vatanımız kolay kazanılmadı. Şu an çok duygusalım. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, Peygamber efendimize komşu etsin. Her Türk vatandaşının buraları gelip görmesini isterim." şeklinde konuştu.

Recep Kalemöz ise şehitleri anmak için Çanakkale'ye geldiğini dile getirerek, "Bize bu ülkeyi bırakabilmek için canlarını feda etmişler. Onlara minnettarız. Mekanları cennet olsun. Bu vatanda özgürce yaşayabiliyorsak, onların sayesindedir. Onlara çok şey borçluyuz, şükran duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin, bölgedeki hediyelik eşya satıcılarından bol bol ''Çanakkale hatırası'' aldığı gözlendi.