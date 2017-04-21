Çanakkale Savaşı'na ait mermi kovanları Türkiye'ye iade edildi

Avustralyalı yetkililer, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan ve daha sonra ülkeye getirilen boş mermi kovanlarını Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliğine teslim etti.

Gelibolu'dan münferit şekilde Avustralya'ya getirilen mermi kovanlarının Türkiye'ye iadesi için Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliğinde devir teslim töreni düzenlendi.

Büyükelçilik yerleşkesinde yapılan törende, Avustralyalı askeri ve sivil yetkililer, Çanakkale Savaşı'nda Türk askerlerinin silahlarından çıkan 36, Anzak askerlerinin silahlarından çıkan 3 boş mermi kovanını Büyükelçi Vakur Gökdenizler'e teslim etti.

Büyükelçi Gökdenizler, Avustralya makamlarına dostane tavırları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Gökdenizler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anzak askerlerinin Çanakkale'ye çıktığı 25 Nisan öncesi yapılan teslimin anlamlı olduğunu belirterek, "Avustralya makamları örnek bir davranış sergileyerek dostluklarını gösterdi." diye konuştu.

Büyükelçi Gökdenizler, teslim alınan mermi kovanlarının Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.