Çanakkale merkezli insan kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı geçişleri önlemeye ve organize şekilde insan kaçakçılığı yapan kişilere yönelik Çanakkale ve Balıkesir'de 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 156 lastik bot, 88 bot profili, 58 can yeleği, 15 sim kart ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Teknik incelemede, yakalananların, 17 üyesi tutuklu bulunan organize suç örgütüne mensup oldukları ve bölgedeki çok sayıda kaçak geçişi yönettikleri belirlendi.

Şüphelilerin yönettikleri yasa dışı geçişlerde bugüne kadar 434 yabancı uyruklunun yakalandığı, 1 bot, 1 tekne, 1 bot motoru ile çeşitli özelliklerdeki 9 araç ve 186 can yeleğinin ele geçirildiği öğrenildi.

Firari 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.