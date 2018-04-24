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Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü törenle anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümünde Fransız ve İngiliz Helles anıtlarında tören düzenlendi.

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Çanakkale Kara Savaşlarının 103. yıl dönümü törenle anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Fransız Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, diğer ülkelerin büyükelçileri ve askeri erkan katıldı.

Fransa Savunma Ataşesi Sens, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman ve diğer ülkelerin büyükelçileri tarafından Fransız Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunma töreninin ardından program, saygı duruşu ve Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunmasıyla devam etti. Tören, anı defterinin imzalanmasıyla son buldu.

İngiliz Helles Anıtı'nda tören

Fransız Anıtı'ndaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı'nda da tören düzenlendi. Buradaki tören başlangıç konuşması, saygı duruşu ve okunan duaların ardından protokol üyeleri tarafından anıta çelenk bırakılmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA

Etiketler: çanakkale kara savaşları, ingiliz anıtı, fransız anıtı, tören
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