  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Çanakkale iskelelerinde 2 kilometre araç kuyruğu

Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreyi bulan araç kuyruğuna yol açtı.

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Çanakkale iskelelerinde 2 kilometre araç kuyruğu

Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreyi bulan araç kuyruğuna yol açtı.

Alınan bilgiye göre, bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçenlerden bazıları dönüş yolculuğunu erteledi.

Dönüşlerini bayram sonrasına bırakan çok sayıda tatilci, Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreye varan araç kuyruğuna neden oldu.

Kent merkezindeki iskeleye gelen araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince bayram süresince devam eden uygulama kapsamında Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü beklemeye alındı.

Lapseki-Gelibolu hattını kullanacak sürücüler ise Lapseki ve Çardak iskelelerinin girişine yönlendirilip bekletildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, feribot seferlerinin tatil sonrası yoğunluk nedeniyle saatsiz çalıştığını kaydetti. 

Etiketler: çanakkale, lapseki, iskele, bayram yoğunluğu
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