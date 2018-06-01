Çanakkale Ezine'de orman yangını

Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA