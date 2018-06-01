Çanakkale Ezine'de orman yangını

Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA