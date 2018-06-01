  • 01 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.62
    EURO 5.411
  • BIST 99171.21
    ALTIN 192.638
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çanakkale Ezine'de orman yangını

Çanakkale Ezine'de orman yangını

Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çanakkale Ezinede orman yangını

Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: orman yangını, ezine, çanakkale
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER