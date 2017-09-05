Çanakkale Boğazı'ndan 11 günde 147 bin araç geçti

30 Ağustos ve Kurban Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatilde ülkenin çeşitli noktalarına gidenlerin önemli bölümünün tercih ettiği Çanakkale Boğazı'ndan feribotlarla 5 bin 780 sefer gerçekleştirilirken, yaklaşık 147 bin araç ile 175 bin yaya yolcu geçiş yaptı.

Binlerce kişi, 10 günlük tatil için, 25 Ağustos cuma gününden itibaren yola çıktı ve Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde dönüşlerini tamamladı.

Gidiş ve dönüşlerinde, Marmara'dan Ege ve Akdeniz illerine gidecek sürücüler, Eceabat, Kilitbahir ile Gelibolu iskelelerinde, iç bölgelerden de Marmara ve Trakya yönüne gidecekler ise Çanakkale ile Lapseki iskelelerinde 2 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluşturdu. Yaşanan yoğunluk, boğaz hattında görev yapan 21 feribot ile saatsiz seferler yapılarak, eritilmeye çalışıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan İl Özel İdaresinin kuruluşu GESTAŞ A.Ş, 25 Ağustos'ta başlayan tatil dolayısıyla yoğun bir süreç geçirdi.

Geçen Ramazan Bayramı'nda 5 günlük sürede 82 bin araç ve 241 bin yolcuya hizmet veren GESTAŞ, 30 Ağustos ve Kurban Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatilde aralıksız seferler yaptı.

"Doldur-boşalt"

Günlük binlerce aracın geçiş yaptığı iskelelerdeki kuyrukları asgariye indirmek için saatsiz olarak "doldur-boşalt" sistemiyle sefer düzenlendiğini vurgulayan yetkililer, boğaz hattında 21 feribotla kesintisiz hizmet verildiğini belirtti.

Tatil boyunca Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hatlarından 147 bin araç ile 175 bin yolcunun Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığını aktaran yetkililer, tatili sorunsuz geçirdiklerini, yolcuları mağdur etmemeye çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, motosiklet, özel amaçlı araçlar ve traktör hariç olmak üzere otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi motorlu araç sayısının 214 bin olduğu Çanakkale Boğazı'nı kullanan araç sayısı 147 bine ulaştı.

Bozcaada ve Gökçeada'da da rekor

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde de bu bayramda rekor araç geçişi yaşandı.

Doğal ve tabiat güzellikleri ile özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan iki adada plaj ve turistik işletmelerde yer kalmadı.

Tatil süresince Gökçeada'ya 14 bin 900, Bozcaada'ya da 15 bin 400 araç geçiş yapıldı. Adalar hattındaki gemi seferleri de yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak seferlerini gerçekleştirdi.

GESTAŞ yetkilileri, bayram süresince Güney Marmara hattında, Marmara, Avşa, Ekinlik adalarına ise 5 bin 857 araç taşındığını belirtti.

Yetkililer, bayram süresince toplamda 183 bin 650 aracın GESTAŞ feribotlarıyla taşındığını kaydetti.