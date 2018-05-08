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Buradasınız : » » Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazında ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda  dün gece yarısı başlayan sis, sabah saat 05.00 itibarıyla etkisini arttırarak denizdeki görüş mesafesini azalttı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemileri telsizle uyardı.

Boğaz saat 06.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Her iki iskelede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler bu nedenle Gelibolu-Lapseki hattına yönlendirildi.

Çanakkale Boğazı hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, diğer hatlardaki seferlerin normal olarak yapıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: sis, çanakkale boğazı
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