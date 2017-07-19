  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında arızalanıp karaya oturan Yunan bandıralı gemi, bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

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Çanakkale Boğazında karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında arızalanıp karaya oturan Yunan bandıralı gemi, bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

Dün sabah Malta'dan Gürcistan'ın Batum Limanı'na gittiği sırada arızalanıp, bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan 183 metre boyunda, 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunan bandıralı "Krıtı Sea" isimli geminin, karaya oturduğu yerden kendi imkanlarıyla kurtulma çalışması sonuç vermedi.

Gemi kaptanı bunun ardından Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünden yardım talebinde bulundu.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kıyı Emniyeti-9", "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-5" isimli römorkörler gönderildi. Ekipler, gemiyi çekerek bulunduğu bölgeden kurtardı.

Biga'nın Şevketiye mevkisindeki demir bölgesine römorkörler tarafından götürülecek geminin, su altı kontrol işlemleri yapılacak.

Etiketler: Çanakkale Boğazı açıklar, Yunan bandıralı gemi
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