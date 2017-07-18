Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı açıklarında arızalanan Yunan bandıralı gemi, karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Malta'dan Gürcistan'ın Batum Limanı'na giden 183 metre boyunda ve 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunan bandıralı "Krıtı Sea" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Sürüklenerek karaya oturan geminin kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Kaptan, yardım talebinde bulunmazken geminin olduğu bölgeye güvenlik nedeniyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kıyı Emniyeti-9" ve "Kurtarma-4" isimli römorkörler sevk edildi.

Geminin kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapacağı öğrenildi.