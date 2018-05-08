Çanakkale Boğazı ulaşıma açıldı

Çanakkale Boğazı'nda dün gece yarısı başlayan sis, sabah saat 05.00'te etkisini arttırarak denizdeki görüş mesafesini azalttı.
Yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği saat 09.30 itibarıyla normale döndü.
Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri de yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemileri telsizle uyardı.
Boğaz saat 06.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Kaynak: AA