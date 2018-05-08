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Buradasınız : » » Çanakkale Boğazı ulaşıma açıldı

Çanakkale Boğazı ulaşıma açıldı

Sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı. Feribot seferleri de normale döndü.

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Çanakkale Boğazı ulaşıma açıldı

Çanakkale Boğazı'nda  dün gece yarısı başlayan sis, sabah saat 05.00'te etkisini arttırarak denizdeki görüş mesafesini azalttı.

Yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği saat 09.30 itibarıyla normale döndü. 

Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri de yeniden başladı. 

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemileri telsizle uyardı.

Boğaz saat 06.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: sis, çanakkale boğazı
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