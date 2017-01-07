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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, kar yağışı ve tipi yüzünden görüş mesafesinin azalması dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, kar yağışı ve tipi yüzünden görüş mesafesinin azalması dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Çanakkale Boğazı'nda, transit gemi geçişlerine izin verilmiyor.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yöndeki gemileri telsizle uyarıp, hava durumu hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, yağışın durması ve hava koşullarının normale dönmesinin ardından boğazın tekrar gemi geçişlerine açılacağını belirtti. AA

Etiketler: çanakkale boğazı, Kar yağışı, gemi geçişlerine kar engeli
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