'Çanakkale Belediye Başkanı özür dilesin'

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP yönetimini; en çok savunduklarını söyledikleri kadın hakları konusunda daha samimi olmaya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan hakkında gerekli işlemleri yapmaya, AK Parti'den ve tüm kadınlardan özür dilemeye çağırdı.

İnceöz, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan’ın, bir kadın belediye meclisi üyesine yönelik, "Konuşma, kes, ahlaklı ol, ahlaksızlar" şeklindeki tehditkar, emrivaki, hakaret içeren ve nezaket kurallarını hiçe sayan tavrını kınadığını ifade etti.

CHP'li belediye başkanının, AK Parti Meclis üyesi Tülay Ömercioğlu'na yönelik bu tavrının, her fırsatta kadın haklarından söz eden zihniyetin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirten İnceöz, "Bir kadın belediye meclis üyesine yönelik sergilenen bu ahlaka mugayir tavır kadar, CHP yönetimi ve kadın hakları denince mangalda kül bırakmayan sözde kadın hakları savunucularının suskunluğu da utanç vericidir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, CHP yönetimini; en çok savunduklarını söyledikleri kadın hakları konusunda daha samimi olmaya, bahse konu belediye başkanı hakkında gerekli işlemleri yapmaya, AK Parti'den ve tüm kadınlardan özür dilemeye çağırdı.