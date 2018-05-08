Çamoluk şeker kuru fasulyesine coğrafi işaret

Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yürüttüğü ve Doğu Karadeniz Projesi'nce finanse edilen, Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamındaki coğrafi işaret çalışmaları sonuçlandı.

Bu çalışmalarda Çamoluk şeker kuru fasulyesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili yapıldı.

Kendine özgü tat ve aroması, 15 dakika gibi kısa bir sürede pişmesi ile yoğun talep gören Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Giresun'un üçüncü coğrafi işaretli ürünü oldu.

Coğrafi işaret tescilinin yapılması ile Çamoluk şeker kuru fasulyesinin ilçenin simgesi haline geleceği öngörülüyor.

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün vereceği tarımsal desteklerle üretim alanlarının da hızla artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA