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Buradasınız : » » Çamlıca Kulesi bittiğinde Eyfel'den daha yüksek olacak

Çamlıca Kulesi bittiğinde Eyfel'den daha yüksek olacak

İstanbul Çamlıca'da radyo televizyon vericilerinin bir araya toplanması amacıyla yapılan kulede sona gelindi. Kule tamamlandığında 365 metrelik yükseklikle Eyfel Kulesi'ni geçecek.

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Çamlıca Kulesi bittiğinde Eyfelden daha yüksek olacak

Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak

Betonarme yapısı biten kule tamamlandığında 365 metrelik yüksekliğe ulaşarak Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak.

221 metre yüksekliğindeki kuleye 168 metrelik çelik anten eklendikten sonra 201 metre kotuna çekilecek ve toplamda yapı yüksekliği 365 metreye ulaşılacak. 16 parça anten, kulenin içinde birleştirilerek kulenin asansör sistemi ile yukarı çekiliyor.

İstanbul´un sembolü olması bekleniyor

İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden yüksekliği ise 583 metreyi bulacak.

Kaynak: İHA

Etiketler: tv radyo kulesi, İstanbul, eyfel kulesi, Çamlıca
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