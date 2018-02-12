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Buradasınız : » » Çamlıca Kulesi yayıncılık kalitesini artıracak

Çamlıca Kulesi yayıncılık kalitesini artıracak

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca Kulesi ile bütün radyo ve televizyonların tek bir kanalda toplanacağını belirterek, bu sene içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

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Bakan Arslan, Best FM canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Çamlıca Kulesi yayıncılık kalitesini artıracak"

Arslan, öte yandan raylı sistem yatırımları hakkında bilgi verdi. Raylı toplu taşıma yapımının zor ve maliyetinin yüksek olduğuna dikkati çeken Arslan, bu kapsamda atılan adımları aktardı.

Kaliteli yayıncılık yapabilmek ve İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmak amacıyla yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi Proje'si hakkında da bilgi veren Arslan, bu kapsamda sayısal yayıncılıkla birlikte bütün radyo ve televizyonları tek bir noktada toplayacaklarını kaydetti.

Arslan, söz konusu kulenin bu sene içinde bitirilip hizmete açılmasını hedeflediklerini belirterek, yayın kalitesinin düşmesinin söz konusu olmayacağını, tam tersine daha kaliteli yayıncılık yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, çamlıca kulesi, ahmet arslan
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