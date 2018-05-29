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Çamlıca Kulesi 365 metre ile Eyfel’i geçti

İnşaatı devam eden Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşılırken, antenin monte edilmesiyle 365 metreye ulaşan kulenin yüksekliği Eyfel'i geride bıraktı.

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Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi’ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

Antenin monte edilmesiyle kulenin yüksekliği 365 metreye ulaştı, Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni geçti.

Kulede işçilerin metrelerce yükseklikte çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği görüldü. Antenin kırmızı ve beyaz renklerden oluştuğu dikkat çekti.

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terasıyla 153 metre (deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek.

365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin deniz seviyesinden yüksekliği 583 metre oldu.

Kaynak: İHA

Etiketler: eyfel, çamlıca kulesi
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