  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Çamlıca gişeleri erken açılıyor

Daha önce 25 Ağustos'ta açılacağı açıklanan Çamlıca gişeleri bugün açılıyor.

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Çamlıca gişeleri erken açılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişelerinde serbest geçişin bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacağını söyledi.

Arslan, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halihazırda serbest geçiş sistemi olduğunu anımsatarak, Çamlıca gişelerinde de serbest geçiş için temmuzun ilk haftasında çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Serbest geçiş uygulamasının başlayacağı tarihin önce 30 Ağustos, sonrasında 25 Ağustos'a çekildiğini dile getiren Arslan, "Ancak milletimize hizmet için ekiplerimizin gece-gündüz demeden çalışması, bayram öncesi yolcularımızın ve sürücülerimizin evlerine, memleketlerine rahat bir şekilde ulaşması için bu tarihi daha da erkene çektik. Bugün 19.00 itibarıyla Çamlıca gişelerinde serbest geçiş başlayacak." dedi.

Bakan Arslan, serbest geçişin trafiği ciddi şekilde rahatlattığını kaydederek, "Diğer uygulamalarımızda trafikte yüzde 30'luk rahatlama olduğunu gördük. Burada da gişelerin tamamen kaldırılması ve serbest geçişin başlamasıyla yüzde 30'luk bir rahatlama sağlanacak." diye konuştu. AA

Etiketler: İstanbul, çamlıca gişeleri, ahmet arslan
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