Çamlıca Camii'nin içi ilk kez görüntülendi

Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskelelerin bir bölümü söküldü. İskelelerin bazılarının kaldırılmasıyla tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıktı. Muhteşem mimari içeriden drone ile görüntülendi.

Dev kubbe ve iç süslemeleri görülen, cami inşaatının neredeyse tamamı bitti. Kadir Gecesi’nde ibadete açılacak olan Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı.

6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak.

Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark var.

Yazı ve süslemeler nanoteknolojiyle paslanmaz çelikten üretildi

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, ana kubbe altında bulunan Esma’ül Hüsna yazılarının nanoteknolojiyle paslanmaz çelikten üretildiğini söyledi.

Ana kubbeyi taşıyan dört büyük kemerin altına Fetih Suresi’nin tamamının nakşedildiğini anlatan Külünk, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez Fetih Suresi’ni buraya nakşettik. Şu andaki programımızı Kadir Gecesi’nde açmak için uğraşıyoruz. Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA