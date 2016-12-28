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Çamlıca Camii'nde çalışmalar sürüyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ni tamamlama çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

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Çamlıca Camiinde çalışmalar sürüyor
6 minareli camide 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metre kare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak.Havadan çekilen görüntülerde altı minarenin tamamen yapıldığı gözleniyor. Ayrıca kaba inşaatın bittiği görülürken, cami avlusunda da çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği görülüyor. İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, havadan çekilen görüntülerde Çamlıca Camii ihtişamıyla kendine hayran bıraktı. 
 
 
 
Etiketler: çamlıca camii
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