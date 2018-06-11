Camiye giden çocuklara bisiklet sürprizi

Yozgat Şefaatli'de, Çarşı Camii İmam Hatibi Halim Selvi ve Ünal Efe, çocukların küçük yaşta cami ve namaz alışkanlığı kazanmasını sağlamak amacıyla kolları sıvadı, çocukları her gün teravih namazına davet etti.

İlçede 30 çocuk her gün camiye giderek düzenli şekilde teravih namazını cemaatle birlikte kıldı. Çocukların bu duyarlı davranışına Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ve ilçe esnafı kayıtsız kalmadı.

Düzenli olarak camiye giden 30 çocuğa sürpriz yapılarak alınan bisikletler, Kadir Gecesi’nde teravih namazı sonrası hediye edildi.

Cami çıkışı, kendilerine bisiklet alındığını gören çocuklar hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

Kaynak: İHA