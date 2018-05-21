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Camını kırdığı aracı benzin döküp ateşe verdi

Antalya’da motosikletli bir kişi, park halindeki hafif ticari aracın içine yanıcı madde dökerek kundakladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2308 sokak üzerinde park halinde bulunan Osman Ü.'ye ait 54 D 2131 plakalı hafif ticari araç, yanına motosikletle gelen bir kişi tarafından içine yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek kundaklandı.

Kısa sürede alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin Osman Ü. ile arasında alacak verecek problemi olduğu öne sürülen F.T. olduğu tespit edilirken, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Sokaktaki site güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa giren motosiklet sürücüsü F.T, Osman Ü.'nün aracının önüne park ediyor. Motosikletin koltuk altı bölmesinden plastik şişe içinde yanıcı madde çıkaran F.T.'nin otomobilin sol camını taşla kırdıktan sonra içine yanıcı madde dökmesi ve çakmakla aracı yakması saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan araç sahibi Osman Ü. ile şüphelinin bir yakın arasındaki telefon görüşmesi kameralara yansıdı. Osman Ü. telefon görüşmesinde şüpheliden şikayetçi olduğunu belirterek, "Eğer ki bir kişiyle problemin varsa, çıkarsın karşısına. İnsanın arabası yakılmaz ki." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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