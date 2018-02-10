Camiden sadaka parasını çalan hırsız kamerada

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan bir camide meydana geldi. Vakit namazı sonrası camiye namaz kılma bahanesiyle gelen hırsız, önce etrafı kolaçan etmeye başladı.

Camide kimsenin olmadığını anlayan hırsız gözüne kestirdiği sadaka kutusunu açmaya çalıştı. Başarısız olan hırsız daha sonra ise eline aldığı bir kanca yardımıyla kutunun içerisinde paraları tek tek çekmeye çalıştı.

Sadaka kutusundan paraları çalan hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı.

Yaşanan o anlar ise caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA