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Buradasınız : » » Çamaşır makinesinin altından PKK sığınağı çıktı

Çamaşır makinesinin altından PKK sığınağı çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde boş bir evin mutfağında yer alan ve girişi çamaşır makinesiyle gizlenmek istenen sığınakta, teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Çamaşır makinesinin altından PKK sığınağı çıktı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat (JÖH) ve komando timleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının sığınak ve barınaklarının belirlenerek imha edilmesi amacıyla Ağrı Dağı'nın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kesimindeki bölümünde operasyon başlattı.

Eş zamanlı yapılan harekat kapsamında timler, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güngören köyündeki boş bir evde arama gerçekleştirdi.

Aramada, evin mutfağında çamaşır makinesiyle girişi saklanmaya çalışılan gizli bir sığınak bulundu.

Sığınaktaki aramada, "KCK asayiş" yazılı 2 yelek, 9 piknik tüpü, 3 piknik tüpü başlığı, 8 kilogram zeytin, 20 konserve, 29 paket helva, 10 piknik tipi reçel, 9 poşet hamburger ekmeği, 24 poşet lavaş ekmek, 12 adet 500 gramlık çay, 10 kilogram küp şeker, 2 kilogram çivi, 4 boş çuval ile birer adet kazma, kürek, balyoz ve keser ele geçirildi.

Söz konusu yiyecek ve yaşam malzemeler imha edildi.

AA

Etiketler: ağrı, Doğubeyazıt
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