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Çamaşır makinesinin altından PKK sığınağı çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde boş bir evin mutfağında yer alan ve girişi çamaşır makinesiyle gizlenmek istenen sığınakta, teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:52



