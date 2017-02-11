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Çam kozalağı reçel ile tatlanıyor

Ormandan sofralara taşınan ve damaklarda farklı bir tat bırakan çam kozalağı reçeli, son yıllarda büyük şehirlerdeki vatandaşlardan da ilgi görüyor.