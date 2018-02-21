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Buradasınız : » » Çalıştıkları evi soyan 6 kişi yakalandı

Çalıştıkları evi soyan 6 kişi yakalandı

İstanbul Şişli'de bir evden 3,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayına ilişkin, 5'i bu evde çalışan olmak üzere 6 kişi yakalandı.

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Çalıştıkları evi soyan 6 kişi yakalandı

17 Şubat'ta Harbiye Mahallesi'nde ikamet eden Leyla Ç'nin evinden piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan ziynet eşyaları çalındı.

Şikayet üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Leyla Ç'nin evinde çalışan ve bir süre önce işten ayrılan Türkmenistan Uyruklu Narjemal B'nin elinde çantayla olay yerinden ayrıldığı görüntüye ulaştı.

Polis, şüphelinin ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı Beykoz'da bir adrese götürdüğünü belirledi. Polis ekiplerince düzenlenen baskınla Narjemal B. ve birlikte yaşadığı Ali U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadeleri doğrultusunda Beykoz'daki adrese düzenlenen operasyonla ziynet eşyaları ele geçirildi.

Ekipler, yaptığı çalışmada Leyla Ç'nin evinde çalışan 4 kişinin soygunu birlikte planladığını belirledi. Olaya karışan 4 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltındaki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: soygun, şişli, İstanbul
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