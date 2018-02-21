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Çalıştıkları evi soyan 6 kişi yakalandı

İstanbul Şişli'de bir evden 3,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayına ilişkin, 5'i bu evde çalışan olmak üzere 6 kişi yakalandı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:51



