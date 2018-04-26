Çalışanları ILO'da Memur-Sen temsil edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yetkili karar organı Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'deki çalışanları Memur-Sen'in temsil etmesine karar verdi.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, 107. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 28 Mayıs-8 Haziran arasında Cenevre'de düzenleneceği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, konferansta çalışanları Memur-Sen'in temsil edeceği kararını işçi ve memur konfederasyonlarına 19 Nisan'daki yazıyla iletildi.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık söz konusu yazıda, 106. Konferans'ta emek kesiminin temsili konusunda yaşanan kriz sonrasında geçen yıl taraflarla birlikte yapılan toplantılar sonucunda varılan 'dönüşümlü temsil' kararına atıf yaparak, 'en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu' olması gerekçesiyle Memur-Sen temsilcisinin 107. Genel Konferans'ta çalışan kesimin delegesi olacağına karar verdi. Geçen yıl yapılan 106. Konferans'ta, dönüşümlü temsil uygulamasının işçi sendikaları konfederasyonlarıyla başlaması kararına bağlı olarak en çok üyeye sahip Türk-İş temsilcisi delege olarak yer almıştı. 107. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye emek kesimi delegeliğinin Memur-Sen temsilcisi tarafından yürütülecek olmasıyla, ILO'da çalışanların temsilini ilk defa kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu üstlenmiş olacak. "

"Emek kesiminin beklentilerine dair birikimimizi ILO'ya taşıyacağız"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, konferansla ilgili, "Çalışma hayatının dünya ölçeğindeki sorunlarına çözüm aranması, emeğin küresel dayanışması noktasında benzersiz konumda olması nedeniyle, ILO Genel Konferansı'nı hem ülkemiz hem de dünya emekçileri açısından küresel sosyal diyalog platformu olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memur-Sen'in ILO'daki temsilinin kurumsal bir temsil değil Türkiye'nin bütün emek kesiminin temsili olduğunu vurgulayan Esen, "Memur-Sen olarak, hem Türkiye'de hem de küresel düzlemde çalışma hayatı konularına, emek kesiminin beklentilerine ve eleştirilerine dair bilgi ve birikimimizi, ILO'ya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA