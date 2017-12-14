Çalışan anneye kreş desteği

Kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması için destek her geçen gün artıyor.

Çalışan annelerin aklı çocuklarında kalmasın diye kreş sayıları artırılıyor. Amaç anneleri çalışma hayatında tutmak.

Organize Sanayi Bölgeleri'nde açılacak olan kreşlerle orada çalışan anneler çocuklarını iş yerine yakın yerdeki kreşe bırakabilecek.

İşverene kreş desteği

Kreş desteği çalışması sürüyor.

Belli sayıda kadın personel çalıştıran işverene ise kreş teşviki verilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "İşverenlere 300 lira kreş desteğini yakın zamanda uygulamaya sokmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber